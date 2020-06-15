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«Не жалко»: Познер высказался о деле Ефремова 

Артём Кульша 1 час назад
«Мне его не жалко»: Познер о Ефремове
Фото: ТАСС
Никто не раскручивает дело актера Михаила Ефремова. Об этом журналист Владимир Познер заявил изданию «Бизнес Online».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
Водитель «Лады» скончался. Ефремов не пострадал. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения». Актер признал вину и был помещен под домашний арест.
«Мне его не жалко», — заявил Познер.
Он рассказал, что ему жалко мужчину, которого Ефремов убил по причине своей безответственности, жалко жену и детей этого человека. Журналист назвал Ефремова действительно блестящим актером и «все такое прочее», но выразил надежду на то, что тот будет наказан, как совершенно неизвестный человек.
Познер добавил, что не считает, будто дело Ефремова кто-то раскручивает. Он объяснил широту общественного резонанса вокруг него известностью актера.
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Комментарии 1
Общество , Михаил Ефремов , Владимир Познер
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