Россиянам назвали способы защиты от клещей

Специалисты Роскачества дали советы, как защитить себя от укусов клещей, у которых в июне наступил пик активности.

Во-первых, тем, кто собирается выехать на природу (на пикник или отдохнуть) следует брать белое покрывало или простынь и надевать светлые вещи, чтобы сразу заметить клеща. При этом жителям необходимо поискать другое место для отдыха, если к простыне прицепился даже один клещ. Во-вторых, защититься от клещей помогут специальные спреи или лосьоны. Также можно провести антиклещевую обработку земли. Для этого стоит обратиться в службу акарицидной обработки.

Если же клещ укусил человека, то необходимо не позднее 96 часов после его присасывания обратиться за помощью в медицинские учреждения. Если заметен только укус клеща, а его самого не видно, нужно сдать анализ на антитела к боррелиям. Эксперты подчеркнули, что удалить клещей с одежды лучше всего при помощи клейкой ленты, так как смывать их водой бесполезно: они могут выжить в течение трех недель.

Роскачество отметило, что клещи не любят жару, но им нравится тепло и влажная погода, которая бывает после дождя.