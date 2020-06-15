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Россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей 

Газета.Ru и ещё 11 1 час назад
Россиянам назвали способы защиты от клещей
Фото: РИА Новости
Специалисты Роскачества дали советы, как защитить себя от укусов клещей, у которых в июне наступил пик активности.
Во-первых, тем, кто собирается выехать на природу (на пикник или отдохнуть) следует брать белое покрывало или простынь и надевать светлые вещи, чтобы сразу заметить клеща. При этом жителям необходимо поискать другое место для отдыха, если к простыне прицепился даже один клещ. Во-вторых, защититься от клещей помогут специальные спреи или лосьоны. Также можно провести антиклещевую обработку земли. Для этого стоит обратиться в службу акарицидной обработки.
Если же клещ укусил человека, то необходимо не позднее 96 часов после его присасывания обратиться за помощью в медицинские учреждения. Если заметен только укус клеща, а его самого не видно, нужно сдать анализ на антитела к боррелиям. Эксперты подчеркнули, что удалить клещей с одежды лучше всего при помощи клейкой ленты, так как смывать их водой бесполезно: они могут выжить в течение трех недель.
Роскачество отметило, что клещи не любят жару, но им нравится тепло и влажная погода, которая бывает после дождя.
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