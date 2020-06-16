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В Якутии за сутки 122 человека выздоровели от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
В Якутии за сутки 122 человека выздоровели от COVID-19
Фото: РИА Новости
Лучший результат по числу выздоровевших от коронавируса людей зарегистрирован в Якутии, за последние сутки выписались из больниц 122 человека, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы региона, за последние сутки в Якутии выявлено 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За весь период в республике заболевание COVID-19 диагностировано у 3199 человек.
"Всего у нас на сегодняшний день в стационарах находятся 853 человека на лечении, из них 660 в городе Якутске. В тяжелом состоянии 21 человек, из них пятеро на аппаратах ИВЛ. В целом хочу сказать, что есть положительная динамика по выздоровевшим. За последние сутки 122 человека выписано… Это лучший результат за все время. За последнее время количество выздоровевших за сутки постоянно превышало количество заболевших. Вместе с тем, ситуация у нас по ряду районов осложняется… Все случаи распространения связаны с завозом из города Якутска… Много случаев завозной инфекции через детей", — рассказал Николаев.
Он отметил, что в случае если Якутск будет придерживаться всех действующих ограничительных мер и предписаний, то к концу недели эпидемиологическая ситуация на всей территории республики улучшится.
Ранее сообщалось, что в рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начнут работать предприятия бытовых услуг. При дальнейшей положительной динамике снижения заболеваемости, на втором этапе, с 22 июня, планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объёме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости. Этот вопрос будет рассмотрен оперштабом после 22 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , COVID-19 , Айсен Николаев , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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