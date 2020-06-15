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Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео 

Вадим Дроздов 35 минут назад
На семейном видео запечатлено, как щенка лабрадора впервые принесли в семью и знакомят со взрослым хаски. Северная собака с большим интересом отнеслась к новому члену семьи. Через несколько секунд после знакомства собаки уже играли друг с другом.
Специалисты советуют не вмешиваться в коммуникацию собак в подобных случаях. Естественным поведением может быть агрессия со стороны более старшего питомца по отношению к младшему. Так старший проявляет свое превосходство и берет под опеку младшего. Хозяевам важно в этот момент не вызвать ревность у старшего. Поэтому стоит заранее купить игрушки, миски и еду для новоприбывшего.
Общество , Видео
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