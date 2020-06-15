Названы регионы РФ, где семьи состоятельнее всего

Лидером рейтинга регионов России по уровню благосостояния семей в девятый раз кряду стал Ямало-Ненецкий округ , гласит исследование РИА «Новости», которые подготовили эксперты агентства.

Для расчета данного рейтинга они использовались данные Росстата о максимально возможном остатке денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов.

Отмечается, что лидирующие позиции по такому показателю в 2019 году заняли нефтегазодобывающие регионы и финансовые центры.

По итогам прошлого года в ЯНАО в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по этому региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток был на уровне 88,5 тыс. рублей. На втором месте оказалась Сахалинская область. Там максимально возможный денежный остаток достиг 72,7 тыс. рублей. Тройку замкнула Москва. Так, в столичных среднестатистических семьях с двумя детьми максимально возможный денежный остаток в 2019 году был на отметке в 65,8 тыс. рублей. При этом в Санкт-Петербурге, который занял четвертое место в рейтинге, он составил 57,3 тыс. рублей.

Как сообщается, в конце списка находятся регионы Северного Кавказа, Псковская, Ивановская области и ряд других регионов.