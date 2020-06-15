Семья Сергея Захарова , погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова , отказалась от предложенной артистом материальной помощи из-за того, что намерена получить больше, заявил в беседе с корреспондентом «Пятого канала» адвокат Эльман Пашаев. Юрист, представляющий интересы Ефремова, полагает, что близких погибшего используют в целях «черного пиара».

Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов в видеообращении заявил, что намерен «помочь» семье Сергея Захарова, «если примут». При этом артист подчеркнул, что хочет «не откупиться, а искупить». Близкие погибшего водителя отказались принимать деньги артиста, отметил их адвокат Александр Добровинский

Адвокат Ефремова заявил, что последние несколько дней активно ездит по Рязанской области в попытках «договориться» с родственниками Захарова. При этом, по его словам, у него сложилось впечатление, что близких погибшего отговаривают принять помощь с целью «сделать грязный пиар», а также впоследствии получить больше.

«Ефремов — не олигарх», — заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, подчеркнув, что люди заблуждаются относительно размеров состояния известного актера.

Пашаев подчеркнул, что не считает своего подзащитного убийцей, поскольку подобный инцидент «может случиться с каждым».