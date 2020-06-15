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«Он не олигарх»: адвокат Ефремова сделал признание 

Павел Тиунов и ещё 10 25 минут назад
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной артистом материальной помощи из-за того, что намерена получить больше, заявил в беседе с корреспондентом «Пятого канала» адвокат Эльман Пашаев. Юрист, представляющий интересы Ефремова, полагает, что близких погибшего используют в целях «черного пиара».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Михаил Ефремов в видеообращении заявил, что намерен «помочь» семье Сергея Захарова, «если примут». При этом артист подчеркнул, что хочет «не откупиться, а искупить». Близкие погибшего водителя отказались принимать деньги артиста, отметил их адвокат Александр Добровинский.
Адвокат Ефремова заявил, что последние несколько дней активно ездит по Рязанской области в попытках «договориться» с родственниками Захарова. При этом, по его словам, у него сложилось впечатление, что близких погибшего отговаривают принять помощь с целью «сделать грязный пиар», а также впоследствии получить больше.
«Ефремов — не олигарх», — заявил адвокат артиста Эльман Пашаев, подчеркнув, что люди заблуждаются относительно размеров состояния известного актера.
Пашаев подчеркнул, что не считает своего подзащитного убийцей, поскольку подобный инцидент «может случиться с каждым».
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Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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