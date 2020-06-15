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Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи 

RT на русском и ещё 2 20 минут назад
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
«Если потерпевшей стороне нормально объясняли бы, чем это всё закончится, они так не поступили бы… Но когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение», — сказал Пашаев в беседе с «Пятым каналом».
Он отметил, что из-за сложившейся ситуации пострадает потерпевшая сторона.
«До суда можно получить определённую материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? … выплата денег — не означает, что это его освобождает от уголовной ответственности», — добавил адвокат Ефремова.
При этом он подчеркнул, что актёр «ни от кого не скрывается» и не оставляет попыток извиниться перед родственниками погибшего.
«Никто не пытается с кем-то договариваться. Что предусматривает закон, то и будет», — заключил представитель защиты актёра.
Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родных Захарова и выразил готовность оказать помощь его семье.
Позднее адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что близкие Захарова не приняли извинений Ефремова, а также предложенной денежной компенсации и намерены добиться справедливого решения суда.
Вечером 8 июня машина, за рулём которой находился Ефремов, выехала на встречную полосу на Смоленской площади и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.
Экспертиза установила, что Ефремов находился за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Артист по решению суда отправлен под домашний арест.
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Комментарии 5
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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