В Коми выявили более 180 новых случаев коронавируса 

Воркута , которая сейчас проходит пик заболеваемости коронавирусом, обеспечила антирекорд по суточному приросту новых случаев COVID-19 в Коми , сообщил врио главы республики Владимир Уйба.

"Сейчас Воркута проходит пик заболеваемости, и сегодня у нас очередной антирекорд по числу подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки у нас 181 случай, из них 159 — это Воркута. Таким образом, с начала эпидемии в республике лабораторно подтверждено 2266 случаев", — сказал он в ежедневном видеообращении к жителям Коми в воскресенье.

При этом, как отметил Уйба, специализированный коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Воркуте составляет 227 единиц, что существенно превышает нормативы. Также, по его словам, пациенты с COVID-19 ежедневно доставляются санавиацией из Воркуты в Сыктывкар.

Врио главы региона добавил, что медицинские специалисты из столицы Коми будут работать в Воркуте, помогая организовать эффективное лечение заболевших коронавирусом. По его словам, первая группа медиков прибыла из Сыктывкара в воскресенье.

"Мы эту группировку будем усиливать, общая численность составит до 50 человек", — заключил Уйба.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.