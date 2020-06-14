Еврейский музей прокомментировал скандальное объявление

Коллектив Еврейского музея и центра толерантности возмущен публикацией объявления, в котором искали человека "славянской внешности" для работы в кафе при том же музее, сказано в открытом письме президента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) и генерального директора Еврейского музея и центра толерантности раввина Александра Бороды (имеется в распоряжении РИА Новости).

Ранее организатор кафе в столичном Еврейском музее и центре толерантности привлек субподрядчика по поиску персонала, который разместил в интернете объявление о работе: на должность бармена искали человека "славянской внешности", уточняет пресс-служба ФЕОР в комментарии к письму своего президента.

"Объявление содержало дискриминационное требование к соискателю. Коллектив Еврейского музея и центра толерантности возмущен произошедшим. Руководство музея приняло незамедлительное решение о прекращении сотрудничества с лицами, несущими за этот инцидент ответственность", — говорится в сообщении.

По словам президента ФЕОР, то, что в описании вакансии оказался Еврейский музей и центр толерантности, "вообще кажется неправдоподобно абсурдным".

"Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. Все это не просто идет вразрез с нашими убеждениями, но является тем, чему мы как культурная и общественная организация уже почти восемь лет противодействуем", — написал Борода в открытом письме.

По его словам, при наборе сотрудников в Еврейский музей и центр толерантности, очень важен их профессионализм, но "первоочередно для нас, чтобы человек разделял вышеупомянутые ценности, транслировал их в повседневной жизни". "Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность", — подчеркнул раввин.

По его мнению, этот случай продемонстрировал актуальность работы Центра толерантности. "Уроки нашего центра идут в школах в 68 регионах России, но теперь мы видим, что должны уделять еще больше внимания просветительским программам, касающимся, в том числе, корпоративной этики", — подытожил представитель ФЕОР.