Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье заработали социальные карты для проезда 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
В Подмосковье заработали соцкарты для проезда
Фото: РИА Новости
С понедельника, 15 июня, жители Московской области снова могут пользоваться социальными и льготными картами «Стрелка» для проезда в общественном транспорте.
Об этом сообщает телеканал «360».
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв.
Некоторые другие ограничения по-прежнему действуют. К примеру, нельзя оплатить проезд наличными в транспорте.
13 апреля газета «Известия» сообщала, что число пассажиров льготных категорий в общественном транспорте Московской области упало на 82% из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.
Видео дня. Филипп Киркоров вынужден отбиваться от ВДВ
RT на русском: последние новости
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи Воробьёв дал поручение по благоустройству в Подмосковье Воробьёв дал поручение по благоустройству в Подмосковье Комментатор Андронов считает, что извинения не помогут Ефремову снять грех с души Комментатор Андронов считает, что извинения не помогут Ефремову снять грех с души
Общество , Новости регионов , Андрей Воробьев , газета "Известия" , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово
Крым решил проблему с водой
Крым решил проблему с водой
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Названа причина гибели «Доктора Смерти»
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Украина рассказала о мести за сбитый Ил-76
Видео
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
00:15
Игривый слон пнул буйвола и попал на видео
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
01:28
Водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя и попал на видео
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
00:40
Нападение на инкассаторов в Санкт-Петербурге попало на видео
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
00:09
Туристка в купальнике поприседала у алтаря и попала на видео
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
01:25
Открытые для посетителей крымские пляжи попали на видео
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
00:39
Опубликовано видео избиения ребенка женщиной в лифте
Происшествия
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
01:29
Рассказавший о своем желании убивать маньяк попал на видео
Происшествия
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
01:36
Россиянин избил младенца в коляске и попал на видео
Происшествия Криминал
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
01:10
«Наконец-то!»: Мясников — о деле против Навального
Общество
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
01:50
Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение