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В Севастополе перекроют центр из-за репетиции парада Победы 

РИА Новости Крым и ещё 6 1 час назад
В Севастополе пройдут репетиции парада Победы
Фото: РИА Новости
В Севастополе вечером 16 июня пройдет первая репетиция парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре города временно ограничат движение транспорта.
Как сообщает пресс-служба правительства, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на ул. Ленина — пр. Нахимова — пл. Лазарева, участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийской, пл. Нахимова с 20:00 до 23:59.
Также временно нельзя будет проехать на участке ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Маяковского, на участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийская, по ул. Троллейбусный спуск, ул. Портовая с 17:00 до 23:59. Исключение для общественного транспорта — он ходить будет.
Для всех видов транспорта с 18:00 до 23:59 закроют движение на участке ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова — пл. Лазарева.
С 17:00 до 23:59 будет изменено направление одностороннего движения на участках ул. Советской от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина и на ул. Воронина от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестакова.
Вторая тренировка парада пройдет вечером 18 июня, генеральная репетиция — 20 июня с 10:00 до 12:00. Тогда также будут действовать перекрытия движения. Сам парад Победы пройдет 24 июня, как и во многих других городах России.
Как сообщалось ранее, в акватории Севастопольской бухты снова выстроится торжественный строй военных кораблей Черноморского флота. Формирование парадной линии завершится 19 июня 2020 года, корабли простоят в бухте до 24 июня.
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Комментарии
Общество , Красная площадь , Человек года , Севастополь
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