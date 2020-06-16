В Севастополе пройдут репетиции парада Победы

Севастополе вечером 16 июня пройдет первая репетиция парада, посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В центре города временно ограничат движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба правительства, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на ул. Ленина — пр. Нахимова — пл. Лазарева, участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийской, пл. Нахимова с 20:00 до 23:59.

Также временно нельзя будет проехать на участке ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Маяковского, на участке ул. Генерала Петрова от пл. Лазарева до пересечения с ул. Новороссийская, по ул. Троллейбусный спуск, ул. Портовая с 17:00 до 23:59. Исключение для общественного транспорта — он ходить будет.

Для всех видов транспорта с 18:00 до 23:59 закроют движение на участке ул. Ленина от ул. Василия Кучера до пл. Нахимова, на просп. Нахимова — пл. Лазарева.

С 17:00 до 23:59 будет изменено направление одностороннего движения на участках ул. Советской от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина и на ул. Воронина от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестакова.

Вторая тренировка парада пройдет вечером 18 июня, генеральная репетиция — 20 июня с 10:00 до 12:00. Тогда также будут действовать перекрытия движения. Сам парад Победы пройдет 24 июня, как и во многих других городах России.

Как сообщалось ранее, в акватории Севастопольской бухты снова выстроится торжественный строй военных кораблей Черноморского флота. Формирование парадной линии завершится 19 июня 2020 года, корабли простоят в бухте до 24 июня.