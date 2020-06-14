Патриарх Кирилл станет настоятелем храма ВС России 

«Храм станет патриаршим собором, а я стану его настоятелем», — сообщил патриарх Кирилл после открытия храма в парке «Патриот». Глава РПЦ также будет иметь особое попечение над богослужениями и пастырской работой.
Министр обороны России Сергей Шойгу после церемонии открытия поблагодарил патриарха Кирилла за кураторскую работу, проведенную во время строительства храма. Он также выразил надежду, что служба в новом храме «продолжится под вашим знамением».
Патриарх Кирилл 14 июня, освятил собор Воскресения Христова. Открытие храма планировали осуществить в День Победы, однако из-за пандемии коронавируса церемонию пришлось отложить. Сергей Шойгу ранее сообщал, что храм начнет работать с 22 июня 2020 года.