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Психотерапевт усомнился в необходимости психолого-психиатрической экспертизы Ефремова 

Говорит Москва 56 минут назад
«Ситуация с человеком пьющим заканчивается трагически»
Фото: РИА Новости
Ранее СМИ узнали о планах проверить актёра на вменяемость.
Психотерапевт Александр Федорович в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что не понимает цели такого исследования. По его мнению, понять, что это не проступок можно благодаря юридическим фактам.
«Я не очень понимаю, в чём её смысл. Тут не очень понятно, что мы хотим доказать, что мы хотим объяснить. Тут основной посыл — какую цель мы преследуем? Мне кажется, это трагедия. Это не проступок, это не ключи потерянные и не машина, которая заехала в кювет и не может выехать. Здесь эту грань соблюсти довольно сложно. Есть понятие де-юре, есть состав преступления и здесь всё очевидно. Поэтому рассуждать о том, что человек, возможно, оступился, ну, возможно. Возможно, это будет для него уроком? Возможно. Основную проблему я вижу в том, что это зависимость. Принудительного лечения от зависимости не существует. Существует статья, которую может использовать суд с прицепом к другой статье. Говорить о том, что к этому надо отнестись лояльнее — у меня нет однозначного видения с точки зрения психологии».
Федорович заявил, что для алкоголиков всё рано или поздно заканчивается трагическим финалом.
«Это, так или иначе, один из вариантов в принципе финала алкогольного. Потому что в принципе алкогольная зависимость, она этим и характеризуется — это практически в 100% случаев приводит к трагедии. Организовал по пьяни пожар в многоквартирном доме, получил ножом в живот у пивного ларька, утопил машину и так далее. Как правило, ситуация с человеком пьющим заканчивается трагически».
8 июня на Смоленской площади автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актёра завели уголовное дело о нарушении ПДД в состоянии опьянения. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Радиостанция "Говорит Москва"
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