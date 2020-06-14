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В больнице умер легендарный глава свердловского КГБ 

Ura.Ru 30 минут назад
Умер легенда КГБ
Фото: shieldandsword.mozohin.ru
В Первой градской больнице Москвы в возрасте 83 лет скончался легенда советской контрразведки Эдуард Войцицкий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В Москве в Первой градской больнице умер Войцицкий», — рассказал он.
Источник отметил, что жена разведчика также болела, однако ее выписали. На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий в Первой градской больнице Москвы.
Ранее сообщалось, что Войцицкий попал в больницу. Его легкие были поражены на 50% и 70%. Бывший военный находился в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
Войцицкий служил в органах госбезопасности с 1962 по 1992 год. Был оперуполномоченным по Нижнему Тагилу, начальником отдела управления КГБ СССР по Свердловской области и первым зампредседателя КГБ Грузинской ССР. В 1990 году он стал главой управления КГБ СССР по Свердловской области.
После ухода из силовых структур Войцицкий ушел работать в администрацию Свердловской области. Также он возглавлял работу по устранению Восточноуральского радиоактивного следа. Кроме того, он координировал работу правоохранительных органов в администрации главы региона. С 1997 по 1999 год занимал должность директора департамента административных органов губернатора и правительства.
Войцицкий имел несколько наград. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
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Общество , ФСБ , МВД , КГБ СССР , Москва
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