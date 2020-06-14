Умер легенда КГБ 

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Москве скончался легендарный советский контрразведчик Эдуард Войцицкий. Ему было 83 года. О смерти сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«В Москве в Первой градской больнице умер Войцицкий», — сказал источник, пояснив, что жена разведчика также болела, но сейчас её выписали.

Комментариев от врачей больницы пока нет.

Ранее сообщалось, что Войцицкий попал в больницу с поражением лёгких на 50% и 70%. Его состояние было тяжелым, ветерана подключили к аппарату ИВЛ.

Войцицкий служил в органах госбезопасности с 1962 по 1992 год. Был начальником отдела управления КГБ СССР по Свердловской области и первым зампредседателя КГБ Грузинской ССР. В 1990 году стал главой управления КГБ по Свердловской области.

В 90-е Войцицкий работал в администрации Свердловской области, координировал работу правоохранительных органов