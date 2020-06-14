Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер легенда КГБ 

Майк Габриелян 15 минут назад
Умер легенда КГБ
Фото: shieldandsword.mozohin.ru
В Москве скончался легендарный советский контрразведчик Эдуард Войцицкий. Ему было 83 года. О смерти сообщает URA.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«В Москве в Первой градской больнице умер Войцицкий», — сказал источник, пояснив, что жена разведчика также болела, но сейчас её выписали.
Комментариев от врачей больницы пока нет.
Ранее сообщалось, что Войцицкий попал в больницу с поражением лёгких на 50% и 70%. Его состояние было тяжелым, ветерана подключили к аппарату ИВЛ.
Войцицкий служил в органах госбезопасности с 1962 по 1992 год. Был начальником отдела управления КГБ СССР по Свердловской области и первым зампредседателя КГБ Грузинской ССР. В 1990 году стал главой управления КГБ по Свердловской области.
В 90-е Войцицкий работал в администрации Свердловской области, координировал работу правоохранительных органов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что легенда КГБ Урала в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве.
Видео дня. В Алабине прошла первая репетиция парада Победы
Комментарии 37
Общество , ФСБ , МВД , КГБ СССР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
Кедми рассказал, какая страна станет мировым гегемоном после краха США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела
Обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела
Видео
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
01:17
Два новых Lamborghini Aventador врезались друг в друга и попали на видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
«Придется выгонять обосновавшихся там россиян»
00:21
«Придется выгонять обосновавшихся там россиян»
В мире
Путин оценил выход России из пандемии
00:49
Путин оценил выход России из пандемии
Политика Другое
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
01:38
«Пошел ты подальше»: Путин оценил мятежи в США
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение