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В российском городе отменили парад Победы из-за растущей угрозы коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В российском городе отменили парад Победы
Фото: РИА Новости
В Челябинске отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за растущей угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу губернатора области.
Соответствующее решение приняли в оперативном штабе Челябинской области в связи с действующим запретом на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19.
По данным на 15 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 82 пациента, почти 2,4 тысячи выздоровели. За последние сутки был выявлен 141 новый случай инфицирования. Общее число зараженных в России превысило 528 тысяч. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.
Президент Владимир Путин объявил выходным 24 июня — в этот день пройдут парады Победы, которые не состоялись 9 мая из-за эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией.
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Общество , Вторая волна , Владимир Путин , ВОЗ , Челябинск , Челябинская Область
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