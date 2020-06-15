В российском городе отменили парад Победы

В Челябинске отменили парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из-за растущей угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на пресс-службу губернатора области.

Соответствующее решение приняли в оперативном штабе Челябинской области в связи с действующим запретом на проведение массовых мероприятий, а также с риском дальнейшего распространения COVID-19.

По данным на 15 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 82 пациента, почти 2,4 тысячи выздоровели. За последние сутки был выявлен 141 новый случай инфицирования. Общее число зараженных в России превысило 528 тысяч. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

Президент Владимир Путин объявил выходным 24 июня — в этот день пройдут парады Победы, которые не состоялись 9 мая из-за эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией.