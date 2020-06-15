В российском городе отменили парад Победы

В конце мая, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил, что парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в городах страны 24 июня.

В Челябинске на этот день было запланировано торжественное построение войск и военной техники. Вчера в пресс-службе губернатора региона сообщили, что оно не состоится.

Соответствующее решение принял оперативный штаб по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Оно было принято на основании рекомендаций медицинских работников. Те рекомендовали это по той причине, что в Челябинской области существует риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и до сих пор не был отменен запрет на проведение массовых мероприятий.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 528,9 тысячи человек, число умерших — 6,9 тысячи человек, число выздоровевших — 280 тысяч человек.