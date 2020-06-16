В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19 

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Семьдесят два новых случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, общее число достигло 2939, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Алтайском крае за прошедшие сутки. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2939 человек, в т.ч. 303 ребёнка, выздоровело 1784 пациентов, из них 141 (взрослые — 134, дети — 7) за минувшие сутки" — говорится в сообщении.

В Барнауле за сутки выявлено 26 случаев, в Тальменском районе — 7, Бийске — 5, Бийском районе — 4, Рубцовске — 4, Хабарском районе — 4, Ребрихинском районе — 3, Новоалтайске — 3, Алейске — 2, Каменском районе — 2, Курьинском районе — 2, Смоленском районе — 2. В Славгороде, Троицком, Кулундинском, Михайловском, Топчихинском, Чарышском, Первомайском и Немецком национальном районах — по одному.

"Зарегистрирован один смертельный случай, точную причину смерти установят в ходе патологоанатомических исследований. За весь период скончались 42 человека", — уточняют в оперштабе.

47 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них на аппарате ИВЛ — 17.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.