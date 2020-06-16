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Врачи РФ объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID 

Ura.Ru и ещё 5 11 минут назад
Объяснена «лесенка» в статистике выздоровевших от COVID
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Неравномерные статистических данные («лесенка») по выздоровевшим от коронавирусной инфекции российские врачи объяснили особенностями выписки пациентов из больниц. По их словам, в данном случае присутствует лишь «технический момент».
«В понедельник врачи смотрят больных, делают обследование, тех, кто неплохо себя чувствует, планируют на выписку, во вторник выписывают. Так как сейчас бумаг довольно много, то в один день запланировали выписку, на следующий день выписали», — рассказал РБК заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГКБ № 52 Александр Ванюков.
Его коллега заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подчеркивает, что после выходных поликлиники и больницы работают уже в полном режиме и идет выписка исходя из показаний. «В понедельник врачи получают данные, собранные за три дня, оформляют документы и во вторник выписывают пациента», — отмечает врач.
Ранее во Всемирной организации здоровья (ВОЗ) назвали «сложной для понимания» статистику смертей от COVID в России. Росстат раскрыл статистику смертности от коронавируса за апрель. COVID-19 стал основной причиной смерти 1660 россиян. В 390 случаях вирус не был подтверждён лабораторно, напоминает RT.
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Комментарии 1
Общество , Ситуация в мире , COVID-19 , Вадим Покровский , Росстат , ВОЗ , Роспотребнадзор , РБК
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