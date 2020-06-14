Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП 

РИА Новости и ещё 8 10 минут назад
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова
Фото: кадр YouTube
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
В понедельник Ефремов, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон Lada. В результате ДТП погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Накануне Ефремов выступил с видеообращением на YouTube, в котором попросил прощения у семьи погибшего.
"Кто записывал "извинения Ефремова"? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?" — задался вопросом Соловьев в телеграме.
Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что видеообращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела. Он считает вероятным, что это действие расценят как нарушение домашнего ареста.
Вместе с тем, адвокат Сталина Гуревич выразила мнение, что видеообращение не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.
Видео дня. Несколько улиц Москвы перекроют из-за репетиции парада Победы 14 июня
Последние новости
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека" Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека" В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии 4
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Соловьев , Сергей Жорин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о новых опасных инфекциях
Россиян предупредили о новых опасных инфекциях
«Добивают упавшего». Литвинова о Ефремове
«Добивают упавшего». Литвинова о Ефремове
Против главы Норильска возбуждено дело
Против главы Норильска возбуждено дело
Абхазия продлила запрет на въезд из России
Абхазия продлила запрет на въезд из России
Песков вернулся на работу
Песков вернулся на работу
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение