Соловьев резко ответил на извинения Ефремова

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов , записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.

В понедельник Ефремов, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон Lada. В результате ДТП погиб 57-летний водитель Сергей Захаров . Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Накануне Ефремов выступил с видеообращением на YouTube, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

"Кто записывал "извинения Ефремова"? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?" — задался вопросом Соловьев в телеграме.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что видеообращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела. Он считает вероятным, что это действие расценят как нарушение домашнего ареста.

Вместе с тем, адвокат Сталина Гуревич выразила мнение, что видеообращение не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.