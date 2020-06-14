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Участница шоу «Успех» Ирина Богановская умерла от рака в Германии 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Участница шоу «Успех» Ирина Богановская умерла от рака
Фото: Russianshowbiz.info
Участница шоу «Успех» Ирина Богановская умерла в Германии на 31-м году жизни.
Певица много лет боролась с онкологическим заболеванием, пишет «СтарХит». Последние несколько месяцев Ирина проходила курс лечения в мюнхенской клинике. Из-за ограничительных мер, принятых на фоне пандемии COVID-19, Богановская не смогла попасть в Россию. Месяц назад состояние исполнительницы ухудшилось из-за метастаза в головном мозге. У нее отказала опорно-двигательная система. Врачи провели экстренную операцию, но существенно повлиять на исход болезни они не смогли. 8 июня Ирина впала в кому после кровоизлияния в мозг, а 10 июня скончалась.
Впервые у Ирины Богановской диагностировали онкологическое заболевание, когда ей было 9 лет. У нее обнаружили сложную форму рака — саркому Юинга. Певице удалось справиться с болезнью, но позже случился рецидив. В 2017 году, зная о своем неутешительном диагнозе, Богановская стала участницей шоу «Успех». После него артистка отправилась на лечение в Израиль.
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Общество , StarHit
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