Участница шоу «Успех» Ирина Богановская умерла от рака

Участница шоу «Успех» Ирина Богановская умерла в Германии на 31-м году жизни.

Певица много лет боролась с онкологическим заболеванием, пишет «СтарХит». Последние несколько месяцев Ирина проходила курс лечения в мюнхенской клинике. Из-за ограничительных мер, принятых на фоне пандемии COVID-19, Богановская не смогла попасть в Россию. Месяц назад состояние исполнительницы ухудшилось из-за метастаза в головном мозге. У нее отказала опорно-двигательная система. Врачи провели экстренную операцию, но существенно повлиять на исход болезни они не смогли. 8 июня Ирина впала в кому после кровоизлияния в мозг, а 10 июня скончалась.

Впервые у Ирины Богановской диагностировали онкологическое заболевание, когда ей было 9 лет. У нее обнаружили сложную форму рака — саркому Юинга. Певице удалось справиться с болезнью, но позже случился рецидив. В 2017 году, зная о своем неутешительном диагнозе, Богановская стала участницей шоу «Успех». После него артистка отправилась на лечение в Израиль.