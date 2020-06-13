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Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «чужих войн» 

РИА Новости 4 часа назад
Соловьев не поверил Трампу
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в искренности заявления президента Дональда Трампа, который сегодня объявил об отказе США от "эры бесконечных войн".
"Обычно после таких заявлений и начинается…", — написал Соловьев в Telegram-канале.
Ранее глава Белого дома заявил, что американские солдаты более не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты". Американский лидер подчеркнул, что США не являются мировыми полицейскими, однако их врагам стоит помнить о способности Вашингтона ответить на любую опасность. При этом несколько дней назад Трамп сообщил конгрессу, что в некоторых странах останется американский контингент, вводившийся туда его предшественниками.
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Общество , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , США
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