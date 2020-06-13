Соловьев не поверил Трампу

"Обычно после таких заявлений и начинается…", — написал Соловьев в Telegram-канале.

Ранее глава Белого дома заявил, что американские солдаты более не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты". Американский лидер подчеркнул, что США не являются мировыми полицейскими, однако их врагам стоит помнить о способности Вашингтона ответить на любую опасность. При этом несколько дней назад Трамп сообщил конгрессу, что в некоторых странах останется американский контингент, вводившийся туда его предшественниками.