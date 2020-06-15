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«Загнал себя в ад». Быков вступился за Ефремова после смертельного ДТП 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Быков о Ефремове: «Загнал себя в ад»
Фото: РИА Новости
Обвиняющие актера Михаила Ефремова пытаются заработать дивиденды на трагедии, заявил Дмитрий Быков.
По его словам, в отношении артиста началась полноценная травля.
"Понимаете, с человеком случилась трагедия: он ненамеренно убил. И такая же, кстати говоря, те же слова — "трагедия" — применимы к судьбе Захарова, к страшной судьбе. Человек этот заслуживает хотя бы сейчас понимания, сострадания, уважения к смерти, чтобы не устраивать пляску на костях", — написал он в Instagram.
Быков отметил, что Ефремов "загнал себя в ад", и выразил сожаление, что мало виделся с ним в последнее время.
"Может быть, я сумел бы почувствовать его какое-то психологическое неблагополучие и от чего-то его спасти", — написал Быков.
В то же время он подчеркнул, что случившаяся трагедия ужасна и чудовищная.

ДТП с Ефремовым

В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
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Экспертиза выявила в крови артиста следы алкоголя и наркотиков. Следователи возбудили уголовное дело, по которому актеру грозит до 12 лет тюрьмы.
По решению Таганского районного суда в Москве Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа.
Ранее актер записал видеообращение, в котором принес извинения и предложил материальную компенсацию родственникам погибшего в ДТП. Однако родственники Захарова отказалась от этого и не приняла извинений. Также родных возмутило, что Ефремов не попытался обратиться к ним лично, а выложил публичное видео.
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Общество , Михаил Ефремов , Дмитрий Быков , Сергей Захаров
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