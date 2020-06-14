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Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами 

Lenta.ru и ещё 1 15 минут назад
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Фото: РИА Новости
Телеведущий Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Он назвал критикующих артиста людей «моральными уродами» в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Леонтьев отметил, что его поражает то, как это все переживается в обществе.
«Я совершенно не вижу никакой нормальной этики, культуры переживания горя. Это же горе, просто горе. Ужасно то, что Мишка [Ефремов] делал, конечно ужасно, но какой он убийца?» — заявил Леонтьев.
Он добавил, что актер «не соображал, что он делал».
Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова.
«Сакральная жертва им нужна. Вот заколем публично, возопим, и будет все в порядке. Всем плевать на Мишку, на Захарова Сергея плевать. Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародерства. Прекратите это! Вы что делаете, уроды?», — сказал Леонтьев.
Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест.
Одним из условий домашнего ареста стал запрет на пользование любыми средствами связи и интернетом. Артисту также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников и работников следствия.
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Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Михаил Леонтьев , Вести ФМ
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