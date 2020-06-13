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Онищенко о позиции РПЦ и Кузнецовой по абортам: мы угробим наш потенциал гендерный 

Говорит Москва 47 минут назад
«Мы угробим наш потенциал гендерный»
Фото: ТАСС
Сегодня митрополит Иларион поддержал инициативу детского омбудсмена о сокращении финансирования прерывающих беременность клиник.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко навал такие методы безнравственными. В интервью радиостанции «Говорит Москва» он выразил мнение, что запрет абортов спровоцирует открытие подпольных клиник.
«Эти несчастные девчушечки начнут глотать всякого рода таблетки, то есть провоцировать срыв беременности. Их будут привозить уже в больницы в том состоянии, когда уже всё. Закон, не закон, это будет уже угроза жизни матери. Это в лучшем случае, а в худшем случае найдутся всякого рода негодяи, в том числе и в нашей [медицинской — прим. ГМ] среде, которые будут прерывать беременность физическими средствами. И вот приедет эта девочка, ей выскоблят всё, она еле жива останется. Во-первых, она уже точно не станет матерью никогда. Или откроются подпольные абортарии, что было, когда были запрещены аборты. Мы угробим наш потенциал гендерный. Поэтому вот эти упрощённые схемы, я не знаю, почему Кузнецова, она на меня всегда производит впечатление человека, который всесторонне умный, почему она этого не понимает?».
Онищенко добавил, что при воспитании такие моменты нужно учитывать с детства.
«То ли Геринг, то ли Геббельс, есть такая байка историческая, я не знаю, достоверна ли она, но я много раз её слышал от уважаемых людей, говорил Гитлеру перед началом войны, что нам не победить эту страну, потому что у них 90% молодых женщин выходят замуж девственницами. Это критерий нравственного здоровья нации, потому что мужчина воспитывает сына-воина, а женщина воспитывает нацию. Если эту воспитательницу нации с 13 лет пускают по кругу, а то и раньше, и она несчастная беременеет, так мы ещё и запретим это. Давайте воспитывать девочку».
Ранее Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиник, проводящих аборты. По её мнению, также необходимо ограничить продажу в аптеках лекарств для прерывания беременности. Свои предложения Кузнецова изложила в докладе президенту Владимиру Путину.
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Общество , Геннадий Онищенко , Анна Кузнецова , Владимир Путин , РПЦ , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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