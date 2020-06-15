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«Медицина не терпит скорости». Не спешат ли разработчики вакцины против коронавируса? 

BFM.RU и ещё 9 4 часа назад
Не спешат ли разработчики вакцины против коронавируса?
Фото: Антон Ваганов/Reuters
В России выпуск вакцины может стартовать уже осенью, за рубежом называют примерно те же сроки. Медиков такая скорость настораживает. «Обычно клинические испытания идут до трех лет», — говорит врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа
Россия может начать промышленное производство вакцины от коронавируса уже в начале осени. Такие планы озвучила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова. Оптимистично настроены и разработчики за рубежом — о планах выпустить сотни миллионов доз до конца года заявили уже несколько разных компаний. Врачей такая скорость разработки вакцины, мягко говоря, настораживает.
В России разработкой вакцины от коронавируса занимаются семь научных площадок. Во всем мире в этой гонке около 80 фармкомпаний. Самый известный в нашей стране проект — вакцина от Института имени Гамалеи. Разработчики говорят, что начнут выпуск вакцины только после завершения испытаний и регистрации препарата, а вот некоторые западные компании разворачивают производство уже сейчас.
Например, AstraZeneca планирует выпустить 2 млрд доз вакцины — половину для западного рынка, половину по заказу Индии — уже к моменту регистрации препарата, ориентировочно к осени. И на эти объемы у производителя уже есть заказы. Такие темпы настораживают врачей, которым потом придется работать с этими вакцинами. Ситуацию комментирует врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа:
«Медицина не терпит скорости и быстроты, поэтому тут на самом деле нужно реально посмотреть, потому что разговор о том, что вакцина будет через полтора года, я понимаю, хотя с трудом, потому что обычно клинические испытания идут до трех лет. А тут получается, за шесть месяцев хотят сделать вакцину. Это, конечно, настораживает, потому что куда мы торопимся?»
Врачи пока опасаются, но разработчики успокаивают: отличие вакцины Института имени Гамалеи и некоторых других зарубежных вакцин от коронавируса, разработка которых идет небывалыми темпами, в том, что эти вакцины — платформенные.
Глава Московского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус в свое время объяснял в интервью Business FM это отличие, сравнивая платформенную вакцину с ракетой. Ракету придумали, построили, и она начинает летать часто и успешно, а дальше нужно проверять только каждый спутник, который необходимо выводить на орбиту, а не весь комплекс.
Так вот, ранее платформу Института имени Гамалеи уже использовали для создания вакцины против лихорадки Эбола. То есть профиль безопасности этой универсальной платформы уже известен, что и позволяет существенно ускорить клинические испытания. Вот что ранее в эфире Business FM говорил заведующий отделом природно-очаговых инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Артем Ткачук:
«Вакцина хорошо известна. Это технологическая платформа, она не первый год изучалась. Прошла именно эта платформа, на основе которой построена вакцина, все процедуры от клиники и заканчивая третьей фазой клинических исследований. У нее хорошая переносимость и высокая эффективность. Мы ожидаем от этой платформы, что аналогичные результаты мы получим и с разновидностью против SARS».
Впрочем, некоторые ученых продолжают настаивать, что для создания «нормальной вакцины» все равно нужно полтора-два года. Накануне в интервью «Парламентской газете» именно на такой срок рекомендовал ориентироваться академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
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Общество , Наука , Статьи , Алексей Мазус , Татьяна Голикова , Михаил Пальцев , Артем Ткачук , МГУ , РАН , Парламентская газета , Business FM
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