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Температура выше нормы: в Москву вернется жара 

Газета.Ru 2 часа назад
Температура выше нормы: в Москву вернется жара
Фото: Газета.ru
Жара вернется в Москву на следующей неделе. Температура на всей Европейской части России будет выше нормы на 2 — 4 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тепло будет возвращаться постепенно: в воскресенье в столице страны будет еще 22 градуса, а во вторник — уже 26-31 градус.
На следующей неделе в Москву снова придет 30-градусная жара, в целом с 16 июня температура во всей Европейской части России будет выше нормы, приводит ТАСС слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Тепло будет возвращаться постепенно: в воскресенье в столице страны будет еще 22 градуса, а во вторник — уже 26-31 градус.
Погода этим летом определит, когда в Россию придет вторая волна коронавирусной инфекции нового типа, считает заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами президента Екатерина Трифонова.
«Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето — холодное или жаркое», — сказала врач.
Важно учитывать также и темпы перехода страны к обычному образу жизни и снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии.
По словам специалиста, новизна вируса и низкое количество людей с выработавшимся иммунитетом к COVID-19 делают вторую волну эпидемии «практически неизбежной». Однако интенсивность этой вспышки будет менее высокой, чем в первый раз, — часть граждан страны уже перенесла коронавирусную инфекцию.
Во Всемирном совете по туризму и путешествиям назвали страны, где деятели туриндустрии приняли все меры, чтобы отдыхать там было безопасно.
В организации, объединяющей участников туристической отрасли, отметили, что безопаснее всего сейчас в Турции, Болгарии, Португалии, Саудовской Аравии, на Ямайке и Маврикии, а также в отдельных регионах Канады (это провинция Онтарио) и Мексики (штаты Южная Нижняя Калифорния и полуостров Юкатан).
Из городов в список вошли испанские Барселона, Мадрид и Севилья. Это означает, в туристических объектах там учли все требования совета и получили благодаря этому его фирменный знак Safe Travels («Безопасное путешествие») — это означает, что место одобрено организацией.
Специальные протоколы Всемирный совет по туризму и путешествиям начал публиковать для деятелей туриндустрии в конце мая — тогда на сайте появились рекомендации для работы при наступающей со спадом пандемии COVID-19 «новой нормальности» для туроператоров, гостиниц, авиакомпаний, аэропортов, уличных лавок, ресторанов и пространств для проведения конференций.
Многие из пунктов совпадают с требованиями правительств разных стран мира — однако совет делает успехи участников рынка более наглядными, раздавая им специальные значки. Кроме того, в протоколах содержатся рекомендации по поводу того, как воплотить требования санитарной безопасности в жизнь.
Впрочем, коронавирусом нового типа теоретически можно заразиться в открытых водоемах, сообщил «Газете.Ru» вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев.
«Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Соответственно, если заразившийся человек в рот наберет воды, а потом выплюнет, следом эта вода может попасть в организм кому-то другому.
Сколько коронавирус хранится в воде — будет зависеть от ее температуры и того, как светит солнце. Но несколько минут продержится», — объяснил медик.
Тем не менее он уверяет: пляж представляет собой более безопасную зону в эпидемиологическом плане в сравнении с улицами города.
«На пляже будет солнце, а под ним вирус очень быстро разрушается за счет ультрафиолетового излучения и температуры», — рассказал эксперт.
По данным Центра молекулярной диагностики ЦНИИЭ Роспотребнадзора, COVID-19 действительно теряет свою инфекционную активность при нагревании от 30°C. Те же исследователи говорят о невозможности передачи коронавируса нового типа по воде.
«Коронавирус — респираторный вирус, возбудитель ОРВИ. Что касается открытых водоемов, то там есть шанс заразиться бактериальной или паразитарной инфекцией, но не коронавирусной. Тем более следует учитывать, что в открытых водоемах высокая инсоляция, а это для коронавируса губительно», — заявил эксперт Центра молекулярной диагностики Михаил Лебедев.
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Комментарии
Общество , Погода , Роман Вильфанд , Михаил Лебедев , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Москва
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