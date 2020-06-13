Голикова сделала заявление о смертности от COVID-19

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Голикова назвала региона с самой большой смертностью от COVID-19 

Майк Габриелян 10 минут назад
Больше всего пациентов с коронавирусом в апреле скончалось в Центральном федеральном округе, Москве и Московской области. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова передает 360tv.ru.
«Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено у нас в Центральном федеральном округе — это город Москва, Московская область», — заявила вице-премьер.
По ее словам, следом «с кратным уменьшением» расположились Владимирская, Брянская, Смоленская и Калужская области.
Ранее «Рамблер» сообщал, что учёные определили «любимый» климат коронавируса.
Общество , Видео , Татьяна Голикова , Телеканал "360° Подмосковье" , Москва , Московская область
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