Голикова сделала заявление о смертности от COVID-19

Больше всего пациентов с коронавирусом в апреле скончалось в Центральном федеральном округе, Москве и Московской области. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее слова передает 360tv.ru.
«Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено у нас в Центральном федеральном округе — это город Москва, Московская область», — заявила вице-премьер.
По ее словам, следом «с кратным уменьшением» расположились Владимирская, Брянская, Смоленская и Калужская области.
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