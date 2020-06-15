Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

15% из 250 тысяч граждан России , которые сдали анализ в медицинской компании «Инвитро», имеют антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 7,9 миллиона человек. В России число заболевших превысило 537,2 тысячи человек, число умерших — семь тысяч человек, число выздоровевших — 284,5 тысячи человек.

Сегодня в «Инвитро» сообщили, что за время пандемии протестировали более 250 тысяч человек на антитела к коронавирусу. Они были обнаружены у 15% из них.