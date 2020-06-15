Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу 

Лаборатория «Инвитро» обнаружила антитела к коронавирусу у каждого седьмого россиянина (15 процентов сдавших тест). Такие данные назвал ТАСС в понедельник, 15 июня.

Всего исследование прошли 250 тысяч россиян. Лидерами по числу пациентов, сдавших тест, стали Москва Московская область — 28 и 18 процентов соответственно от общего числа тестов. Иммунитет подтвердился у 18,4 процента жителей столицы и у 20,2 процента жителей Подмосковья.

Ранее 15 июня в Роспотребнадзоре сообщили о проведении в России более 15,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции. За последние сутки проведено 280 тысяч тестов.

11 июня сообщалось, что антитела к SARS-CoV-2 выявлены у каждого пятого жителя Москвы, прошедшего тестирование. Отмечалось, что доля москвичей с большой концентрацией антител к новой инфекции в последнее время растет.

В целом по России антитела к вирусу есть у 14 процентов граждан, отмечали в Роспотребнадзоре. Лучше всего они вырабатываются у детей.

Между тем граждане с антителами также могут заразиться коронавирусом. Как рассказал главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин, в его клинической практике были пациенты с высоким уровнем содержания антител, у которых впоследствии тест оказался положительным.

За последние сутки в России выявлено 8246 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего с начала пандемии COVID–19 был подтвержден у 537 210 россиян.