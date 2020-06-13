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Дочь Ефремова пожаловалась на обман и бестактность журналистов 

Lenta.ru 45 минут назад
Дочь Ефремова пожаловалась на журналистов
Фото: Instagram
Дочь Михаил Ефремова рассказала о навязчивости журналистов, которые освещают последствия смертельного ДТП, произошедшее по вине ее отца. По словам Анны Марии, представители СМИ ведут себя бестактно и идут на обман, чтобы прорваться к актеру. Монолог дочери актера опубликовал журнал Wonderzine.
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Девушка заявила, что ей не очень приятно получать от журналистов звонки или голосовые сообщения.
«На что они надеются, интересно? Что я прослушаю и отвечу? Наивные», — заключила она.
Анна Мария также пожаловалась на наглость журналистов, припомнив первое посещение квартиры отца при большом скоплении представителей медиа у его дверей. Она приехала туда вместе с крестной матерью, актрисой Ренатой Литвиновой, когда Ефремова находился на допросе. Когда они входили в подъезд, за ними попыталась пройти журналистка телеканала «Москва 24». сотрудница канала возмутилась, что перед ней пытались закрыть дверь и соврала, что живет в этом подъезде на четвертом этаже.
«Она прошла за нами и начала сразу нас снимать на мобильный телефон, задавая бестактные и невежливые вопросы. Я был на нее очень зол в тот момент, хоть и понимал, что это ее работа. И она просто выполняет обязанности. Но выполнять обязанности можно по-разному, правда?» — задалась вопросом дочь артиста.
По ее словам, Литвинова как «закаленный в боях» с журналистами человек не дала зайти гостье в квартиру. Саму Литвинову тоже туда не пропустили, поскольку она не близкий родственник виновника аварии.
В том же материале Анна Мария принесла извинения и соболезнования семье погибшего по вине отца курьера Сергея Захарова. По ее словам, она пыталась связаться с семьей Захарова через его работодателя, однако ей никто не ответил.
Также Ефремова ответила на вопросы Wonderzine о небинарности и гомосексуальности. Девушка рассказала, что начала задаваться вопросами о собственном гендере, когда поняла, что не вписывается в дихотомию «мужское-женское».
Ранее Ефремова нецензурно высказалась в адрес Андрея Малахова за выпуск программы «Прямой эфир», в котором телеведущий предположил, что проблемы с алкоголем у артиста могли возникнуть из-за того, что он не мог принять факта, что его дочь является трансгендером.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал. В его отношении возбуждено уголовное дело, его отправили под домашний арест.
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Комментарии 2
Общество , Сергей Захаров , Андрей Малахов , Рената Литвинова
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