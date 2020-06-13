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В России резко сократилось количество браков и разводов 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В России резко сократилось количество браков и разводов
Фото: РИА Новости
Россияне в апреле текущего года в 2,5 раза чаще заключали браки, чем разводились. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Росстата Павла Малкова.
По его данным, количество разводов в этот весенний месяц сократилось на 75%. Всего в стране было зафиксировано более 13,7 тыс. разводов, а годом ранее в это же время — 53 740.
При этом в ЗАГСах было зарегистрировано 33,7 тыс. браков, а за аналогичный период 2019 года расписались более 56 тыс. раз.
Мадков отметил, что в целом количество и браков, и разводов сократилось практически по всем регионам России.
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