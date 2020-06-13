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Латынина извинилась за распространение лжи о ситуации с COVID-19 в Татарстане 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 29 минут назад
Латынина извинилась
Фото: Yulia Latynina/Youtube
Журналистка и писательница Юлия Латынина принесла извинения Татарстану за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом в регионе.
«Я, естественно, реально без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела», — приводит ее слова «Интерфакс» со ссылкой на «Эхо Москвы».
Она посетовала, что Минздрав Татарстана ограничился официальным опровержением, а не связался с ней напрямую.
Латынина заявила, что «это тот исключительный случай», когда автор-«фейкодел» «заслуживает быть посаженным».
Латынина сообщила, что письмо, скорее всего, прислал мужчина. Он выдал себя за врача одной из больниц Нижнекамска Зайнаб Мухаметшину. Журналистка считает, что автор пытался найти компрометирующую информацию на организацию «Альянс врачей». Позднее он «под ником „Как бы Влад“ опубликовал все в своем твиттере".
RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что 11 апреля Латынина в эфире передачи на „Эхе Москвы“ зачитала якобы письмо-обращение врачей Нижнекамска, которое ей переслала лидер организации „Альянс врачей“ Анастасия Васильева. В тексте содержалась заведомо ложная информация о ситуации с коронавирусом в Татарстане. Впервые письмо опубликовали 10 апреля на странице „Альянса врачей“ в Twitter. На следующий день администрация Нижнекамского района опровергла публикацию.
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Общество , Анастасия Васильева , Юлия Латынина , Минздрав РФ , МВД , Эхо Москвы , Интерфакс , Республика Татарстан
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