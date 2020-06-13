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Россияне смогут получить пособия без предоставления справок 

РИАМО и ещё 31 2 часа назад
Россияне смогут получить пособия без справок
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россияне смогут получать социальные выплаты и пособия без предоставления справок, сообщает Газета.ru.
«Государственные органы будут получать необходимые сведения по пособиям в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в материале.
Согласно документу, перечень данных, которым смогут пользоваться регионарные власти, расширится из-за назначения пособий без справок.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продумать более простой и доступный механизм получения пособий.
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Общество , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Газета.Ru
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