Мишустин порадовал россиян

Россиянам не нужно будет собирать справки, чтобы получить социальные выплаты. Об этом сообщается на сайте российского правительства. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин

«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится на сайте.

ФНС. Отмечается, что сейчас некоторые выплаты назначаются властями регионов. Но зачастую у них нет доступа к нужным сведениям о гражданине. Поэтому приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты. В кабмине решили расширить перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для выплат. Речь идёт о данных Фонда социального страхования , Пенсионного фонда, Росреестра

В мае президент России объявил о новых мерах поддержки семей. Родителям детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей. Родители детей до 3 лет — по 5 тысяч в течение трех месяцев. Нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет в июне смогут разово получить около 33 тысяч рублей.