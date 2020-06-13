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Мишустин упростил россиянам получение соцвыплат 

Майк Габриелян и ещё 36 32 минуты назад
Мишустин порадовал россиян
Фото: ТАСС
Россиянам не нужно будет собирать справки, чтобы получить социальные выплаты. Об этом сообщается на сайте российского правительства. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится на сайте.
Отмечается, что сейчас некоторые выплаты назначаются властями регионов. Но зачастую у них нет доступа к нужным сведениям о гражданине. Поэтому приходится запрашивать справки для подтверждения права на выплаты. В кабмине решили расширить перечень информации, которой смогут пользоваться региональные власти для выплат. Речь идёт о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Росреестра и ФНС.
В мае президент России объявил о новых мерах поддержки семей. Родителям детей от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей. Родители детей до 3 лет — по 5 тысяч в течение трех месяцев. Нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет в июне смогут разово получить около 33 тысяч рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин назвал поддержку института семьи важной общенациональной задачей.
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Общество , Михаил Мишустин , Федеральная налоговая служба , Фонд социального страхования РФ , Росреестр
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