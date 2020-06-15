Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России выявили 8,2 тысячи случаев коронавируса за сутки 

Мария Иванова и ещё 59 53 минуты назад
За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 246, до 537 210 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
Накануне был зафиксирован прирост в 8 835 человек, за день до этого — 8 706, еще днем ранее — 8 987.
У 34,3 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.
За последние сутки еще 4 489 человек выписались после выздоровления, 143 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 284 539 пациентов, 7 091 человек скончался.
Новые случаи выявили в 83 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1359), Московская область (689), Санкт-Петербург (252), Свердловская область (233), Воронежская область (220), Нижегородская область (209), Ханты-Мансийский АО (184), Челябинская область (169), Красноярский край (161), Ростовская область (160).
За ними следуют: Ульяновская область (146), Саратовская область (128), Иркутская область (127), Орловская область (122), Новосибирская область (109), Архангельская область (107), Волгоградская область (106), Самарская область (106).
Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Карачаево-Черкессия (99), Псковская область (98), Тульская область (96), Дагестан (95), Пензенская область (94), Омская область (93), Ивановская область (91), Приморский край (91), Брянская область (87), Ямало-Ненецкий АО (87), Коми (86), Забайкальский край (85), Якутия (85), Ставропольский край (82), Кабардино-Балкария (80).
Менее 80 новых случаев: Чувашия (79), Белгородская область (78), Калужская область (78), Тверская область (78), Смоленская область (77), Хабаровский край (74), Ленинградская область (73), Тюменская область (73), Краснодарский край (72), Тыва (72), Алтайский край (72), Пермский край (68), Тамбовская область (65), Мурманская область (65), Курская область (64), Оренбургская область (62), Астраханская область (61), Башкирия (61).
Менее 60: Липецкая область (58), Владимирская область (57), Мордовия (56), Кировская область (53), Новгородская область (52), Рязанская область (49), Бурятия (49), Ярославская область (48), Томская область (46), Марий Эл (44), Татарстан (44), Амурская область (44), Камчатский край (42), Калининградская область (40), Ингушетия (36), Северная Осетия (34).
Менее 30: Адыгея (29), Крым (27), Костромская область (25), Хакасия (24), Кемеровская область (23), Магаданская область (21), Удмуртия (20), Курганская область (20), Республика Алтай (19), Карелия (18), Вологодская область (18), Чечня (15), Сахалинская область (13), Калмыкия (9), Ненецкий АО (3), Севастополь (2).
Как сообщал «Рамблер», к 15 июня в России провели более 15,1 миллиона тестов на коронавирус, 280,9 тысячи из них — за последние сутки.
Комментарии 13
Общество , Видео , Коронавирус , Самоизоляция , Коронавирус в Росии , Вторая волна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла лжехирург Алена Верди
Умерла лжехирург Алена Верди
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
Стало известно, сколько зарабатывал Ефремов
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
«Пьяное ДТП подстроено, это политическая провокация»
«Трамп больше не президент США»
«Трамп больше не президент США»
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
«Прекратите, уроды!»: Леонтьев вступился за Ефремова
Видео
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
00:39
Баннеры ко Дню России с ошибкой попали на видео
Общество
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
00:17
Опубликовано видео первой репетиции парада Победы в Москве
Армия Новости Москвы
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
01:26
Церемония освящения храма ВС РФ попала на видео
Армия
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
00:55
Реакция хаски на щенка лабрадора попала на видео
Общество
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
02:00
Появилось видео загрязнения нефтью берега Камчатки
Происшествия
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
01:43
Появилось видео драки фанатов и полиции в Лондоне
Происшествия
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
01:48
Опубликовано видео с извинениями Михаила Ефремова
Шоу-бизнес
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
00:48
Опубликовано видео серьезного пожара на востоке Москвы
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
00:36
Нефтяники избили друг друга касками и попали на видео
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
00:34
Спасение жизни благодаря автопилоту Tesla попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение