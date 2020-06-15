За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 8 246, до 537 210 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 8 835 человек, за день до этого — 8 706, еще днем ранее — 8 987.

У 34,3 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние сутки еще 4 489 человек выписались после выздоровления, 143 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 284 539 пациентов, 7 091 человек скончался.

Новые случаи выявили в 83 регионах. Топ-10 по приросту выглядит так: Москва (1359), Московская область (689), Санкт-Петербург (252), Свердловская область (233), Воронежская область (220), Нижегородская область (209), Ханты-Мансийский АО (184), Челябинская область (169), Красноярский край (161), Ростовская область (160).

За ними следуют: Ульяновская область (146), Саратовская область (128), Иркутская область (127), Орловская область (122), Новосибирская область (109), Архангельская область (107), Волгоградская область (106), Самарская область (106).

Менее 100 пациентов прибавилось в следующих регионах: Карачаево-Черкессия (99), Псковская область (98), Тульская область (96), Дагестан (95), Пензенская область (94), Омская область (93), Ивановская область (91), Приморский край (91), Брянская область (87), Ямало-Ненецкий АО (87), Коми (86), Забайкальский край (85), Якутия (85), Ставропольский край (82), Кабардино-Балкария (80).

Менее 80 новых случаев: Чувашия (79), Белгородская область (78), Калужская область (78), Тверская область (78), Смоленская область (77), Хабаровский край (74), Ленинградская область (73), Тюменская область (73), Краснодарский край (72), Тыва (72), Алтайский край (72), Пермский край (68), Тамбовская область (65), Мурманская область (65), Курская область (64), Оренбургская область (62), Астраханская область (61), Башкирия (61).

Менее 60: Липецкая область (58), Владимирская область (57), Мордовия (56), Кировская область (53), Новгородская область (52), Рязанская область (49), Бурятия (49), Ярославская область (48), Томская область (46), Марий Эл (44), Татарстан (44), Амурская область (44), Камчатский край (42), Калининградская область (40), Ингушетия (36), Северная Осетия (34).

Менее 30: Адыгея (29), Крым (27), Костромская область (25), Хакасия (24), Кемеровская область (23), Магаданская область (21), Удмуртия (20), Курганская область (20), Республика Алтай (19), Карелия (18), Вологодская область (18), Чечня (15), Сахалинская область (13), Калмыкия (9), Ненецкий АО (3), Севастополь (2).

Как сообщал «Рамблер», к 15 июня в России провели более 15,1 миллиона тестов на коронавирус, 280,9 тысячи из них — за последние сутки.