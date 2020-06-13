В России наблюдается снижении преступности 

По ее данным, количество зарегистрированных преступлений в стране было меньше на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В частности, на 2% реже было совершено убийств и покушений. Кроме того, грабить россиян стали меньше на 13,4%, умышленно причинять тяжкий вред здоровью — на 8,9% реже, а совершать разбои — на 24,4%.

"Анализ статистических данных за май 2020 года свидетельствует о снижении регистрируемой преступности в России", — цитирует Волк РИА "Новости".