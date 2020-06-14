Друг отца Ефремова вспомнил о его пьяных выходках

"Мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…" Я даже не дослушивал и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", — вспомнил он.

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил все, что было связано с роскошью. Во времена молодости артистов признаком благополучия было наличие автомобиля.

"В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже", — рассказал артист.

По его мнению, люди такого таланта, характера и буйства даже трезвые находятся в состоянии крайнего опьянения.

"Очень опасно доливать туда еще", — заключил Ширвиндт.

Артист признался, что раньше мог с коллегами сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он не позволит кому-либо выпить перед дорогой.