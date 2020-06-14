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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова 

РИА Новости 46 минут назад
Друг отца Ефремова вспомнил о его пьяных выходках
Фото: РИА Новости
Худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт признался, что ему часто приходилось спасать от неприятностей актера Олега Ефремова — отца Михаила Ефремова, который в пьяном виде устроил в Москве смертельное ДТП. Об этом пишет издание "StarHit" со ссылкой на книгу артиста "Опережая некролог".
"Мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…" Я даже не дослушивал и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек", — вспомнил он.
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил все, что было связано с роскошью. Во времена молодости артистов признаком благополучия было наличие автомобиля.
"В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже", — рассказал артист.
По его мнению, люди такого таланта, характера и буйства даже трезвые находятся в состоянии крайнего опьянения.
"Очень опасно доливать туда еще", — заключил Ширвиндт.
Артист признался, что раньше мог с коллегами сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он не позволит кому-либо выпить перед дорогой.
В понедельник Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза показала, что во время аварии артист был пьян. В его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет. Накануне он выступил с обращением на видеохостинге YouTube, в котором попросил прощения у семьи погибшего.
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Общество , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Ширвиндт , StarHit , Москва
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