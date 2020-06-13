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Брат главы Хабаровского края, депутат региональной думы умер из-за коронавируса 

ТАСС и ещё 2 33 минуты назад
Депутат думы Хабаровского края умер из-за коронавируса
Фото: ТАСС
Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
"Он [Вячеслав Фургал] попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.
По информации источника, политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В пресс-службе региональной думы подтвердили смерть депутата.
"Да, он скончался. Госпитализирован был в мае", — сказал представитель пресс-службы, не уточнив, что стало причиной смерти.
Вячеславу Фургалу было 67 лет. Он был самым опытным законодателем в краевой думе, где работал с 2010 года, являлся депутатом пятого и шестого созывов. Фургал возглавлял постоянный комитет думы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Представлял ЛДПР.
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Комментарии
Общество , Сергей Фургал , Госдума , ЛДПР , Хабаровский Край
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