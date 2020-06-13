Депутат думы Хабаровского края умер из-за коронавируса

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, брат губернатора региона Сергея Фургала, умер в результате болезни, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
"Он [Вячеслав Фургал] попал в больницу с подозрением на коронавирус. Подтвердился. Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.
По информации источника, политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В пресс-службе региональной думы подтвердили смерть депутата.
"Да, он скончался. Госпитализирован был в мае", — сказал представитель пресс-службы, не уточнив, что стало причиной смерти.