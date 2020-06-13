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Жена Паши Техника просит принудительно госпитализировать рэпера 

News.ru 15 минут назад
Жена Паши Техника попросила о помощи
Фото: instagram.com/techniquepasha
Ева Карицкая, супруга популярного рэп-исполнителя Павла Ивлева, более известного, как Паша Техник, заявила, что неадекватное поведение мужа угрожает благополучию их семьи и он нуждается в помощи профессионалов.
По словам женщины, странное поведение музыканта не лучшим образом отражается на психологической атмосфере в семье, где воспитывается маленький ребёнок. В частности, Павел громко включает музыку, несмотря на то, что его сын спит. Звуки из квартиры Техника слышны и соседям. Кроме того, утверждает Ева, рэпер ведёт себя агрессивно и она боится за себя и сына, передаёт StarHit.
По данным портала, Ева написала заявление на имя психиатра-нарколога, где подчеркнула, что её находящийся в невменяемом состоянии муж отказывается обратиться к специалистам и просит помочь ему. Она подчеркнула, что боится не только за себя и сына, но и за самого 36-летнего Павла.
На вызывающее поведение рэпера, обилие нецензурной брани из его уст, демонстрацию алкоголя давно обратили внимание его подписчики в Instagram. Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина написала под одним из постов: «Пашка, это не смешно».
Рэпер не чурался и демонстрировать свои ссоры с женой.
Как ты ведешь себя с рэпером, которого уважает даже Егор Крид? — кричит Павел на одном из видео.
Как писал NEWS.ru ранее, российского хип-хоп-исполнителя и видеоблогера Павла Ивлева, выступающего под псевдонимом Паша Техник, оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав сроком на два года из-за ДТП. Артист находился в состоянии алкогольного опьянения на момент аварии
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Общество , Павел Ивлев , Крид , Гуф , Айза Анохина , StarHit
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