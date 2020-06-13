Семья погибшего Захарова ответила Ефремову

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», — сказал защитник после беседы с братом погибшего водителя и его супругой.

Добровинский добавил, что сейчас говорить о мирном урегулировании ситуации говорить слишком поздно. По его словам, представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.

ДТП произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada. Позднее выяснилось, что актерн находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.