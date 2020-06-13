Семья погибшего Захарова ответила Ефремову

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Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова 

BFM.RU и ещё 47 2 часа назад
Семья погибшего в ДТП в центре Москвы Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова. Как сообщил ТАСС адвокат Александр Добровинский, потерпевшие также откажутся от денежной компенсации.
«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты», — сказал защитник после беседы с братом погибшего водителя и его супругой.
Добровинский добавил, что сейчас говорить о мирном урегулировании ситуации говорить слишком поздно. По его словам, представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда.
ДТП произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada. Позднее выяснилось, что актерн находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Общество , Видео , Околофутбол , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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