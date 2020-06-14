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Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова 

РИА Новости и ещё 64 7 минут назад
Отказ семьи Захарова от помощи Ефремова объяснили
Фото: РИА Новости
Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, рассказал о реакции родных погибшего на извинения актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП.
Юрист напомнил, что ранее они отказались от материальной помощи артиста и не приняли его извинений.
"Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму", — процитировал он слова брата Захарова в эфире "Соловьев Live".
Адвокат подчеркнул, что семья хочет, чтобы дело расследовалось по закону, и примет решение суда.
Добровинский заявил, что родные Захарова страдают от негатива, который сейчас распространяется в соцсетях в их отношении.
По словам юриста, семью также покоробило, что Ефремов сначала опубликовал обращение, но не попытался связаться с ними лично. Адвокат также назвал провокацией сообщения, что семье предложат компенсацию в 100 миллионов рублей, после чего они "сломаются".
"Не думаю, что они сломаются. Я слышу такие слова от них, что редко услышишь от других", — заявил Добровинский.
ДТП с участием Ефремова
В понедельник вечером Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в фургон Lada, выехав на встречную полосу на Смоленской площади. За рулем отечественной машины был 57-летний Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и скончался на следующее утро.
Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Околофутбол , Москва
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