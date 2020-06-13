Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье Сергея Захарова , погибшего в аварии с участием ее отца. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию Wonderzine, а позднее опубликовала в своем Instagram-stories.

"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", — заявила дочь артиста.

По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили.

Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца.

"Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", — отметила она.

Девушка добавила, что сам актер "чувствует себя очень нехорошо".

"Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", — заключила Ефремова.

В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.