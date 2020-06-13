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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя 

РИА Новости и ещё 3 8 минут назад
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего водителя
Фото: @amefremova
Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием ее отца. Соответствующее заявление она сделала в интервью изданию Wonderzine, а позднее опубликовала в своем Instagram-stories.
"Со своей стороны я приношу соболезнования и искренние извинения. Мне очень тяжело найти корректные слова, потому что нет таких фраз, которые могли бы помочь вам вернуть близкого человека. Но я надеюсь, что жизнь и время помогут вам пережить эту потерю", — заявила дочь артиста.
По словам девушки, она пыталась связаться с семьей погибшего через работодателя Захарова, однако ей так и не ответили.
Ефремова подчеркнула, что не просит прощения для своего отца.
"Это ваше личное дело. Но я выражаю вам сопереживание и сочувствие. Вы не одни", — отметила она.
Девушка добавила, что сам актер "чувствует себя очень нехорошо".
"Хочется вернуться домой, где мой отец никого не убивал, где я спокойно веду блог и учусь. Но дома уже нет. И не будет", — заключила Ефремова.
В понедельник на Смоленской площади в центре Москвы Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на внедорожнике, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, где через несколько часов он скончался.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней ему грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
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Комментарии 1
Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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