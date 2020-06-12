Студенты-иностранцы в Уфе грозят голодовкой

Иностранные студенты Уфимского юридического института МВД заявляют, что на протяжении двух месяцев заперты в общежитии. Они пригрозили голодовкой, если их не выпустят, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что студенты недовольны, потому что с 12 мая в Уфе разрешены прогулки, а их не выпускают. Студенты неоднократно обращались к руководству института, на что они получали одинаковый ответ:
«Мы заботимся о вашем здоровье, потерпите ещё неделю».
В знак протеста студенты не посещают столовую вторые сутки и отказываются ходить в магазин за продуктами, — цитирует агентство обращение студентов, размещенном на портале электронной приемной республиканских органов власти.
Со своей стороны, пресс-служба вуза опровергла информацию о голодовке. Руководство вуза также сообщило о том, что студентам выделяются микроавтобусы для поездок за продуктами и отменены ограничения на выход в увольнение.
Как писал NEWS.ru, иностранные студенты, поступившие в Московский государственный университет имени Ломоносова на 1 курс, будут учиться дистанционно при сохранении плохой эпидемической ситуации.