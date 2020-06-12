Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ширвиндт: «Ногами бил машины». Олег Ефремов был буен во хмелю 

Ирина Лебедева 25 минут назад
Ширвиндт: «Ногами бил машины». Ефремов был буен во хмелю
Фото: РИА Новости
Александр Ширвиндт много лет дружил с отцом Михаила Ефремова — актером Олегом Ефремовым.
Свои воспоминания он изложил в новой книге «Опережая некролог», — сообщает «Комсомольская правда».
По словам Ширвиндта, подвыпивший Ефремов мог разгуляться не на шутку. И утихомирить разбушевавшегося актера было невозможно. Тогда звонили ему.
«И мне звонили из театра «Современник» неожиданно, часа в два ночи, и говорили: «Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…» Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек», — рассказывает Ширвиндт.
Ефремов терпеть не мог барства и роскоши. И когда перебирал спиртного, символом врага для него становились ни в чем неповинные автомобили.
Их в те времена было не столь уж и много, но, добравшись до какой-нибудь машины, актер начинал колотить е ногами.
Кстати, как пишет автор книги, порой жертвой становилось и собственное авто Ефремова.
Как ранее писал «Рамблер», 85-летний Александр Ширвиндт решил укрыться от пандемии коронавируса у себя на даче. Как оказалось, загородный дом народного артиста далеко не самое обычное строение.
«Дача называется Новый Иерусалим, есть такое место под Москвой около Истры. И это наше родовое имение, оно ровесник мне» — рассказал он.
Видео дня. Облёт места ликвидации разлива топлива в Норильске
Комментарии
Общество , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Александр Ширвиндт , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В конфликте России и Чехии произошел перелом
В конфликте России и Чехии произошел перелом
Доктор Мясников станет брендом и займется запорами
Доктор Мясников станет брендом и займется запорами
«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ
«Не надо „бодаться“: Мясников поспорил с ВОЗ
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Хирург центра Бакулева умер от коронавируса
Отпускников призвали быть готовыми изменить планы
Отпускников призвали быть готовыми изменить планы
Видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
00:24
Опубликовано видео с места крушения самолета в Рязанской области
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
01:07
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова и попала на видео
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
02:31
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
В мире
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
04:12
Появилось видео из бюджетного гольфа в Подмосковье
Общество
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
00:19
Названа сумма, которая может спасти Ефремова
Шоу-бизнес Происшествия
Зеленский захотел обсудить Крым
00:58
Зеленский захотел обсудить Крым
Политика В мире
Коронавирус поражает нервную систему
00:22
Коронавирус поражает нервную систему
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение