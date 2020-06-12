Ширвиндт: «Ногами бил машины». Ефремов был буен во хмелю

Свои воспоминания он изложил в новой книге «Опережая некролог», — сообщает «Комсомольская правда».

По словам Ширвиндта, подвыпивший Ефремов мог разгуляться не на шутку. И утихомирить разбушевавшегося актера было невозможно. Тогда звонили ему.

«И мне звонили из театра «Современник» неожиданно, часа в два ночи, и говорили: «Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…» Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек», — рассказывает Ширвиндт.

Ефремов терпеть не мог барства и роскоши. И когда перебирал спиртного, символом врага для него становились ни в чем неповинные автомобили.

Их в те времена было не столь уж и много, но, добравшись до какой-нибудь машины, актер начинал колотить е ногами.

Кстати, как пишет автор книги, порой жертвой становилось и собственное авто Ефремова.

Как ранее писал «Рамблер», 85-летний Александр Ширвиндт решил укрыться от пандемии коронавируса у себя на даче. Как оказалось, загородный дом народного артиста далеко не самое обычное строение.