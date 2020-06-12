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Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться 

ТАСС 41 минуту назад
Мурашко заявил, что масочный режим должен сохраняться
Фото: РИА Новости
Людям следует продолжать носить маски для профилактики новой коронавирусной инфекции, несмотря на снятие ограничений, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции [вируса] даже в спокойных регионах плавающий", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Снятие режима ограничений

Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
"Конечно же, говорить о том, что сегодня нужно полностью снять какие-то карантинные мероприятия или вернуться к тому образу жизни, скажем, который мы имели до января 2020 года, пока рано во всех регионах. Это однозначно", — сказал он.
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