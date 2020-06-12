Мурашко заявил, что масочный режим должен сохраняться

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Михаил Мурашко. Людям следует продолжать носить маски для профилактики новой коронавирусной инфекции, несмотря на снятие ограничений, сообщил министр здравоохранения России

"Масочный режим должен сохраняться. Мы видим сегодня, что коэффициент репродукции [вируса] даже в спокойных регионах плавающий", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Снятие режима ограничений

Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.