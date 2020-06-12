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Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса 

ТАСС и ещё 5 32 минуты назад
Отпускников призвали быть готовыми изменить планы
Фото: РИА Новости
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что масочный режим должен сохраняться
"Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Планирование отпуска

Планировать отдых внутри России следует только с учетом ситуации с коронавирусом в регионе и всегда нужно быть готовым к тому, что поездку придется отменить для сохранения собственного здоровья.
"Мы видим, что ситуация [с коронавирусом в регионах] меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья", — сказал Мурашко.
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Комментарии 10
Общество , Другое , Михаил Мурашко
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