Отпускников призвали быть готовыми изменить планы

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
Планирование отпуска
Планировать отдых внутри России следует только с учетом ситуации с коронавирусом в регионе и всегда нужно быть готовым к тому, что поездку придется отменить для сохранения собственного здоровья.
"Мы видим, что ситуация [с коронавирусом в регионах] меняется, и сказать гарантированно, что можно рассчитывать, что то место, куда вы собираетесь приехать отдыхать, будет безопасно и будет спокойно, надеюсь, что это будет так. Но мы должны быть готовы в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья", — сказал Мурашко.