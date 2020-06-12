Отпускников призвали быть готовыми изменить планы

Михаил Мурашко. Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России

"Мы знаем, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции, но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Планирование отпуска

Планировать отдых внутри России следует только с учетом ситуации с коронавирусом в регионе и всегда нужно быть готовым к тому, что поездку придется отменить для сохранения собственного здоровья.