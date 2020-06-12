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Рок-фестиваль «Нашествие» не состоится в этом году 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли
Фото: РИА Новости
Рок-фестиваль "Нашествие", который традиционно проходит в селе Большое Завидово в Тверской области, в 2020 году не состоится. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
Глава Тверской области Игорь Руденя заявил, что фестиваль отменен из-за предписаний Роспотребнадзора и "сохраняющейся опасности заражения коронавируса".
"Нашествие" перенесено на 2021 год. Гостей попросили сохранять билеты.
Ранее сообщалось, что рок-фестиваль планировалось провести с 24 по 26 июля. Не исключался формат "Нашествия", когда зрители смотрят шоу в своих автомобилях.
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Общество , Игорь Руденя , Роспотребнадзор , Тверская Область
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