Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли

Рок-фестиваль "Нашествие", который традиционно проходит в селе Большое Завидово в Тверской области , в 2020 году не состоится. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Глава Тверской области Игорь Руденя заявил, что фестиваль отменен из-за предписаний Роспотребнадзора и "сохраняющейся опасности заражения коронавируса".

"Нашествие" перенесено на 2021 год. Гостей попросили сохранять билеты.

Ранее сообщалось, что рок-фестиваль планировалось провести с 24 по 26 июля. Не исключался формат "Нашествия", когда зрители смотрят шоу в своих автомобилях.