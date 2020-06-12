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Российская семья пожаловалась на приказывающее пить пиво привидение 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Привидение заставляет российскую семью пить пиво
Фото: фильм «1408»
Жители одного из домов в Таганроге уверены, что с ними в квартире живет привидение. Как сообщает местный «Комсомольская правда. Ростов», аномальному явлению уже успели дать имя — Затан.
По словам жильцов, их квартира регулярно затапливается водой при закрытых кранах, а сами они получают записки и сообщения с угрозами, кроме того их якобы склоняют к алкоголизму, заставляя пить пиво. Если приказы не исполняются, в квартире начинают летать вещи, а мебель переворачивается. Муж хозяйки жилья — Дмитрий — жалуется на удары по телу и синяки.
В 2018 году в Томской области полицейские засвидетельствовали аномальные явления в одном из частных домов. Когда полицейские пришли в дом в спальной комнате упал шкаф, после из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка. Рационального объяснения тогда не нашлось.
Зачастую то, что принимают за нечистую силу, имеет довольно банальное объяснение. Например, жительница Сосновоборска (Красноярский край) была уверена, что ее регулярно обкрадывает привидения. За год из квартиры женщины пропало больше 80 тысяч рублей. После проверки полиция выяснила, что привидением оказался бывший муж. Мужчина просто сделал дубликат ключей и время от времени наведывался в квартиру когда хозяйка была на работе.
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Общество , Другое , Комсомольская правда , Таганрог
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