Поклонская ответила на заявление о «старородках»

Поклонская ответила на заявление главы «Союза женщин» о «старородках». Екатерина Лахова назвала так тех, кто заводит детей в возрасте 30 и более лет. Поклонская ответила на заявление главы «Союза женщин» о «старородках»

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» посоветовала Екатерине Лаховой самой вспомнить уроки духовного воспитания.

«Считаю, что ей самой не мешало бы повторить курс по духовному воспитанию, а женщины сами решат, во сколько им рожать. Девочек и мальчиков, подростков, наших детей надо обучать всем предметам, в том числе и уделять особое внимание духовному воспитанию и воспитанию вообще в системе охраны и бережного отношения к собственному здоровью, спорта, культуры общения, дружелюбия, убрать вот эту агрессию и ненависть с голубых экранов и интернетов. Когда, во сколько женщине рожать — дело самой женщины».

Депутат заявила, что никогда не будет использовать это слово.

«Я всегда спорю, как надо говорить: «на Украине» или «в Украине». Я не филолог, я политик и говорю «в Украине», но филологи спорят со мной и указывают, что надо говорить «на». Я не поменяю своего мнения. Вот то же самое: «старородки», не «старородки», если Екатерина Лахова в этой сфере является учёным, доктором каких-то наук, правозащитницей и тому подобное, то это из её уст исходит. Я себе не позволю сказать женщине, что она «старородка». Моё воспитание не позволяет мне так относиться к другому человеку, к другой женщине. Может быть, этот термин употребляется врачами, я не знаю, я себе и никому никогда не позволю так сказать».

Председатель «Союза женщин России» в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» также заявила, что многие женщины ставят на первое место образование, из-за чего возраст, в котором они заводят детей, снижается. Она предложила проводить в школах уроки, которые готовили бы девочек к формированию семьи.