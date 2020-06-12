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Поклонская ответила на заявление главы «Союза женщин» о «старородках» 

Говорит Москва 30 минут назад
Поклонская ответила на заявление о «старородках»
Фото: РИА Новости
Поклонская ответила на заявление главы «Союза женщин» о «старородках». Екатерина Лахова назвала так тех, кто заводит детей в возрасте 30 и более лет. Поклонская ответила на заявление главы «Союза женщин» о «старородках»
Заместитель председателя комитета ГД по международным делам Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» посоветовала Екатерине Лаховой самой вспомнить уроки духовного воспитания.
«Считаю, что ей самой не мешало бы повторить курс по духовному воспитанию, а женщины сами решат, во сколько им рожать. Девочек и мальчиков, подростков, наших детей надо обучать всем предметам, в том числе и уделять особое внимание духовному воспитанию и воспитанию вообще в системе охраны и бережного отношения к собственному здоровью, спорта, культуры общения, дружелюбия, убрать вот эту агрессию и ненависть с голубых экранов и интернетов. Когда, во сколько женщине рожать — дело самой женщины».
Депутат заявила, что никогда не будет использовать это слово.
«Я всегда спорю, как надо говорить: «на Украине» или «в Украине». Я не филолог, я политик и говорю «в Украине», но филологи спорят со мной и указывают, что надо говорить «на». Я не поменяю своего мнения. Вот то же самое: «старородки», не «старородки», если Екатерина Лахова в этой сфере является учёным, доктором каких-то наук, правозащитницей и тому подобное, то это из её уст исходит. Я себе не позволю сказать женщине, что она «старородка». Моё воспитание не позволяет мне так относиться к другому человеку, к другой женщине. Может быть, этот термин употребляется врачами, я не знаю, я себе и никому никогда не позволю так сказать».
Председатель «Союза женщин России» в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» также заявила, что многие женщины ставят на первое место образование, из-за чего возраст, в котором они заводят детей, снижается. Она предложила проводить в школах уроки, которые готовили бы девочек к формированию семьи.
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Общество , Наталья Поклонская , Екатерина Лахова , Комитет госдумы по международным делам , Радиостанция "Говорит Москва"
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